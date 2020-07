Bij een steekincident in Rotterdam is een jongen van 14 gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het gebeurde op de Kruiskade. Later op de avond hield de politie twee meisjes van 17 aan op de Diergaardesingel. Een van de twee komt net als het slachtoffer uit Rotterdam, de ander uit Vlaardingen.

De politie zegt dat de toedracht nog onduidelijk is. Er worden onder meer camerabeelden bekeken om vast te stellen wat er is gebeurd. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit.