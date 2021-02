'Massaal testen in ziekenhuizen is een probleem' • Avondklokzitting geschorst tot 13.30 uur

Het gerechtshof in Den Haag is begonnen met de behandeling van het hoger beroep in de avondklokzaak. De rechters buigen zich over de wettelijke gronden van de coronamaatregel.

Dinsdag oordeelde een lagere rechter dat de avondklok meteen opgeheven moest worden, omdat die gebaseerd was op een wet die alleen bij 'bijzondere spoedeisendheid' mag worden ingezet door de overheid. Omdat er uitgebreid over het al dan niet invoeren van een avondklok was gedebatteerd, was er geen sprake meer van spoed, vond de rechter.

De overheid ging tegen die uitspraak in beroep en die zaak wordt vandaag dus behandeld. 'n Verschil met de zaak van dinsdag is dat er nu drie rechters naar de zaak kijken, in plaats van één.

