Hof doet over week uitspraak in avondklokzaak • Rechter wil 'grondig' kijken

Actiegroep Viruswaarheid krijgt ook een half uur om te reageren op het pleidooi van de Staat. Advocaat Gerben van de Corput neemt eerst het woord. Volgens hem is de effectiviteit van de avondklok niet aan te tonen, waardoor de buitengewone omstandigheden ontbreken voor de manier waarop de avondklok is ingevoerd.

Vervolgens spreekt juridisch adviseur Jeroen Pols. Hij zegt onderbouwing van de Staat te missen. "Zeggen dat iets noodzakelijk is, is geen onderbouwing. Dat is roepen." Ook betwijfelt hij of er wel serieus is gekeken door het OMT naar alternatieven voor de avondklok en onderstreept hij het effect van de maatregel op jongeren. Pols: "Het is misdadig wat wij nu met de jongeren doen".

Viruswaarheid-voorman Willem Engel spreekt als laatste. Hij plaatst onder meer vraagtekens rond de druk op de zorg en de oversterfte, die er volgens hem niet is. Eind vorig jaar constateerde het CBS nog dat er in 2020 13.000 meer mensen overleden dan verwacht; de oversterfte was sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo hoog. Engel geeft ook nog kort het woord aan emeritus hoogleraar immunologie Pierre Capel, die vanochtend werd opgevoerd als deskundige. Hij vindt dat er rond het virus te veel aandacht is voor besmettelijkheid, en er onvoldoende wordt gekeken naar waar iemand ziek van wordt.