Hoekstra: ik had die schaatsen nooit aan moeten doen

CDA-lijsttrekker Hoekstra heeft er spijt van dat hij in een sporthal heeft geschaatst. Hij zegt dat hij de ophef daarover goed begrijpt.

"Ik had dat natuurlijk niet moeten doen. Ik heb dat niet goed gedaan. Ik had die schaatsen nooit moeten aantrekken en gewoon mijn gympies moeten aanhouden."

Hoekstra deelde gisteren op Twitter een foto waarop hij een rondje in het Thialf in Heerenveen maakt met Sven Kramer. Dat leidde tot verbaasde reacties, omdat binnen sporten vanwege corona niet mag.

"Ik ben fysiek niet onderuit gegaan", zei hij vanmorgen tegen journalisten die toespelingen maakten op het gladde ijs waarop hij zich had gewaagd, "maar tegenover jullie nu wel".

'Heel wrang'

Demissionair minister Van Ark (Sport) reageerde vanmorgen ook fel op het voorval: "Dit kan echt niet. Ik snap dat het verleidelijk is, maar de binnensportlocaties zijn dicht en dit had niet mogen gebeuren." Zij zei niet te geloven in privileges voor ministers en bestuurders. "Het is heel wrang, omdat we zo graag met zijn allen uit deze situatie willen komen. Dat betekent dat we een beetje geduld moeten hebben."

Hoekstra beaamt dat. Hij legde nog eens uit dat hij in het kader van zijn campagne "op werkbezoek" was in het Thialf. Hij ging daar in gesprek over topsport. Hij benadrukt dat hij beter had moeten weten dan daarbij even op het ijs te gaan.

Ook staatssecretaris Knops, die campagneleider van het CDA is noemt het een minder geslaagde campagne-activiteit. Op de vraag of hij daar verantwoordelijk voor was, zegt hij: "Ik ben campagneleider, ik ben verantwoordelijk voor alles."

Andere CDA-ministers

Hoekstra is niet de eerste CDA-minister die niet het goede voorbeeld gaf. Eerder kwam minister Grapperhaus zwaar onder vuur te liggen, omdat op zijn huwelijk de coronaregels overtreden werden . Later was er kritiek op minister Bijleveld die een kerkdienst bezocht.