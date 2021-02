Avondklok in Eerste Kamer: senatoren houden kaarten voor de borst

De Eerste Kamer debatteert, bij uitzondering op een vrijdag, over de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19, ofwel de avondklok.

De fracties zijn tot nu toe erg kritisch over de aanpak van het kabinet. De partijen willen ook weten hoe het na 2 maart verdergaat met de avondklok, en hoe het kabinet juridische twijfel over de maatregel gaat voorkomen. Veel senatoren houden de kaarten tegen de borst en zeggen nog niet of zij voor zullen stemmen.

Het debat werd aan het begin meteen geschorst omdat de PVV vindt dat een demissionair kabinet deze wet niet zou mogen indienen. Ook wilde de partij wachten met het debat tot de uitspraak in hoger beroep over de avondklok achter de rug is.

De PVV vroeg om een hoofdelijke stemming, waardoor alle senatoren uit het hele land in alle haast naar de Ridderzaal moesten komen. Tot grote ergernis van andere fracties, omdat de PVV dit niet had aangekondigd. Maar de PVV kreeg te weinig bijval, en het debat gaat om 13.15 uur weer verder.

Het antwoord van het kabinet op de vragen van de senatoren wordt rond 14.30 uur verwacht. De stemmingen zijn rond 19.15 uur.

Kans groot

Gisteren stemde de Tweede Kamer in met de wet, al was er ook veel kritiek. De partijen die er voor stemden, hebben in de Eerste Kamer 52 van de 75 zetels. De kans is daardoor heel groot dat de avondklok na vandaag nog geldt.

Het kabinet wil de wet achter de hand hebben voor het geval de rechter vandaag ook in hoger beroep oordeelt dat de juridische basis voor de avondklok op dit moment niet deugt.

De voorzieningenrechter zei eerder dat het kabinet onterecht gebruik heeft gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), bedoeld voor acute noodsituaties waarbij in allerijl maatregelen genomen moeten worden.

Het debat is live te volgen via NPO Politiek en nos.nl.