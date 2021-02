Pavlidis raakt Griekse heldenrol kwijt: 'Ik wil zijn zoals Giakoumakis'

Waar Willem II-spits Vangelis Pavlidis vorig jaar nog de Griekse held van de eredivisie was, gaat het dit jaar aanmerkelijk moeizamer. Willem II bivakkeert in de degradatiezone en de heldenrol van Pavlidis is overgenomen door een landgenoot bij VVV-Venlo, door Giorgos Giakoumakis.

Ook Willem II heeft een Griek in de spits: 'Ik wil zijn zoals Giakoumakis' - NOS

Vorig seizoen, toen Willem II zich plaatste voor Europees voetbal, was de spits goed voor dertien doelpunten en vier assists. Dit seizoen staat Pavlidis op zes goals en drie assists. "Het is moeilijk, als je verliest en je scoort niet, dan is dat allebei een probleem", aldus Pavlidis. En dat heeft ook invloed op zijn humeur én zijn nachtrust: "Dat is waar, zo iemand ben ik ook... 's Nachts denk ik na: waarom heb ik het zo gedaan?"

Willem II trapt vanavond de 23ste speelronde af met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De aftrap is om 20.00 uur. De wedstrijd is bij de NOS te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app en via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een samenvatting is om 22.20 uur te zien in Eredivisie op Vrijdag op NPO 1.