Korte storing bij grootste waterzuiveringsinstallatie van Nederland

Een storing in Spijkenisse bij de grootste drinkwaterzuiveringslocatie van Nederland is verholpen. De productie van schoon drinkwater lag daar vanochtend vroeg stil.

De oorzaak van de storing is niet bekend. Inmiddels is de productie weer opgestart, laat een woordvoerder van waterbedrijf Evides weten aan de regionale omroep Rijnmond. Tussentijds zou het water mogelijk een lichte chloorgeur of -smaak hebben, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.

De woordvoerder benadrukt dat er geen leveringsproblemen zijn en er gewoon water uit de kraan komt bij de mensen thuis. Waterbedrijf Evides levert drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal.