Wekdienst 19/2: Hoger beroep over avondklok • Wie mag straks stemmen per post?

Wekdienst 19/2 - ANP / NOS

Goedemorgen! Vandaag een cruciale dag voor de avondklok: Het gerechtshof in Den Haag behandelt het hoger beroep in de zaak die werd aangespannen door de actiegroep Viruswaarheid, en de Eerste Kamer stemt over de spoedwet die bedoeld is om de avondklok alsnog mogelijk te maken.

In de ochtend is er veel zon, in de middag trekken er meer wolken over. Het blijft droog en het wordt 9 of 10 graden.

weer 19 feb - NOS

Moet je de weg op? Hier vind je het overzicht van afsluitingen en werkzaamheden. Check hier de actuele dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Het gerechtshof in Den Haag behandelt het hoger beroep in de zaak over de avondklok. Dinsdag bepaalde de rechter in een kort geding van actiegroep Viruswaarheid dat de avondklok per direct van tafel moet, maar via een speciale spoedprocedure kreeg de Staat het voor elkaar om de schorsing tot dit hoger beroep op te schorten.

De Eerste Kamer debatteert en stemt over de spoedwet voor de avondklok, nadat die van een meerderheid in de Tweede Kamer steun kreeg. Het debat en de stemming zijn via een livestream op NOS.nl en in de app te volgen.

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in het kort geding van de Partij voor de Dieren. De partij wil afdwingen dat niet alleen 70-plussers per brief mogen stemmen, maar ook kwetsbaren die vanwege het coronavirus niet naar een stembureau willen. Wat heb je gemist? Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was er vorige week voor het eerst sinds eind september geen sprake meer van oversterfte. Er overleden naar schatting 3400 mensen, ongeveer net zoveel als wanneer er geen corona zou zijn geweest. Onder 80-plussers waren er zelfs minder sterfgevallen dan gebruikelijk in deze periode. Dit zijn nog wel voorlopige sterftecijfers, gebaseerd op het aantal ontvangen overlijdensberichten. Het CBS benadrukt verder dat het normale aantal sterfgevallen niet betekent dat er niemand is overleden aan het coronavirus.

Ander nieuws uit de nacht: GL-leider Klaver wil 'alliantie' met D66 en PvdA over klimaat, inkomen en onderwijs: GroenLinks nodigt nadrukkelijk regeringspartij D66 uit om mee te doen aan een "progressieve alliantie", samen met de PvdA. Die partijen zouden zich voor en na de Tweede Kamerverkiezingen gezamenlijk moeten inzetten voor bepaalde onderwerpen.

Gas en elektriciteit goedkoper dan vorig jaar: Nederlanders waren in januari minder geld kwijt aan gas en elektriciteit dan een jaar eerder. Energieleveranciers rekenden minder leveringskosten en de belastingkosten bleven vrijwel gelijk.

Topmannen Facebook, Twitter en Google weer gehoord door Amerikaanse Congres: Eind maart verschijnen Mark Zuckerberg, Sundar Pichai en Jack Dorsey opnieuw voor het Amerikaanse Congres. Twee commissies willen de topmannen horen over "de mis- en desinformatie waardoor online platforms worden geplaagd". En dan nog even dit: De robotwagen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, Marsrover Perseverance, is gisteren met succes geland op het oppervlak van Mars. Vooraf waren de NASA-wetenschappers met name bevreesd voor de zeven minuten die zitten tussen het betreden van de atmosfeer van Mars en de daadwerkelijke landing, de spreekwoordelijke seven minutes of terror. Op papier kan er in die fase van alles misgaan. Nadat de robotwagen succesvol landde, feliciteerden de wetenschappers in het Jet Propulsion Laboratory in Californië elkaar al applaudisserend. 'Touchdown confirmed!' Bekijk de blijdschap bij NASA toen de robotwagen landde:

Blijdschap bij NASA, Marsrover succesvol geland - NOS