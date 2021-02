In Den Haag zijn vannacht twee mensen dood gevonden in een bootje. Het zou mogelijk gaan om een man en een vrouw, maar de politie kan dat niet bevestigen.

De lichamen in de kleine boot aan een kade in de Laakhaven werden om 02.30 uur gevonden na een melding. Ook de brandweer was opgeroepen, mogelijk omdat er sprake was van koolmonoxidevergiftiging. Het bootje was afgedekt met een zeil.

De politie doet onderzoek en kan nog niets zeggen over wat er is gebeurd.