Van de radar verdwenen Til speelt niet, maar oogst wel lof bij Freiburg

Die nieuwe tactiek leverde Freiburg vijf zeges op rij op, een reeks die alleen in de jaren negentig een keer was neergezet door de bescheiden club. "Dat maakt het lastig voor Til: hij krijgt niet de kans om zich te onderscheiden. De coach heeft geen reden om te wisselen."

Na zijn miljoenentransfer naar Spartak Moskou, in de zomer van 2019, verdween Til echter langzaam van de radar. Na een aardig begin belandde hij op de bank in Rusland. Til liet zich daarom dit seizoen verhuren aan Bundesliga-club SC Freiburg.

Veel goals, spontane interviews en een vrolijke kop. Zo leerde Nederland Guus Til tussen 2016 en 2019 kennen bij AZ. Hij groeide in Alkmaar uit tot aanvoerder en clubtopscorer en toenmalig bondscoach Ronald Koeman liet hem zelfs debuteren in Oranje.

De manier waarop Til zich bij Freiburg presenteert, is ook Schröter-Lorenz opgevallen. "Hij staat midden in de spelersgroep. Hij praat en lacht veel met zijn medespelers. Wat dat betreft past hij goed bij Freiburg, de club met het beste teamgevoel van de Bundesliga."

"Ik heb nog nooit een wisselspeler gezien die zó positief is", liet sportief-directeur Klemens Hartenbach onlangs weten. "Het is gek, maar hij maakt onze ploeg beter. Hij laat zich gelden tijdens de trainingen en zijn humeur is goed, ondanks zijn persoonlijke situatie."

Til heeft zelf momenteel geen trek in het geven van interviews. "Eerst spelen, dan praten", laat hij bij monde van zijn zaakwaarnemer weten. Gek genoeg maakt Til ondanks zijn reserverol wél indruk in Freiburg.

Til moet dus voorlopig geduldig wachten op zijn kans en dan toeslaan zoals bijvoorbeeld Michel Vlap deze week deed bij Arminia Bielefeld tegen Bayern München. De van Anderlecht gehuurde Vlap scoorde en gaf een assist bij zijn debuut in de Bundesliga.

Schröter-Lorenz: "We zullen zien of Til zijn carrière hier weer op gang kan trekken. Maar dat heeft ook een beetje met geluk te maken. Als je steeds maar tien minuten of minder krijgt van de trainer, is het heel moeilijk om een stempel te kunnen drukken."