D66 en PvdA willen geen stembusakkoord met GroenLinks

D66 en de PvdA zien niets in een stembusakkoord met GroenLinks. GroenLinks-leider Klaver heeft de partijen uitgenodigd om over bepaalde onderwerpen afspraken te maken, maar beide partijen laten weten dat ze op eigen kracht campagne willen voeren.

In een interview in de Volkskrant heeft Klaver het over een "progressieve alliantie", samen met de PvdA, waarin de partijen zich gezamenlijk inzetten voor bepaalde onderwerpen, zoals een green new deal om de klimaatcrisis aan te pakken, een verhoging van het minimumloon en investeren in het onderwijs. Die onderwerpen zouden in een stembusakkoord moeten worden vastgelegd.

Klaver denkt dat hij door het bundelen van de krachten sterker komt te staan bij de formatie. "De afstand tussen GroenLinks, PvdA en D66 is minder groot dan met de VVD." Hij wijst erop dat D66 en de PvdA al eens eerder met de VVD coalitieafspraken hebben gemaakt. "Dan moet het met ons drieën zeker lukken."

'Geen blokken tegenover elkaar'

Naar aanleiding van het interview laat lijsttrekker Kaag weten: "Wij geloven niet dat het goed is voor Nederland als de politiek nu in blokken tegenover elkaar gaat staan. Daar heeft niemand iets aan in deze crisistijd. Wij gaan op eigen kracht naar de kiezer. En daarna willen we samenwerken voor alle Nederlanders in een zo progressief mogelijk kabinet."

De PvdA voelt sowieso niet voor een alliantie met D66. Een woordvoerder van lijsttrekker Ploumen zegt in de Volkskrant dat de inhoudelijke verschillen met die partij te groot zijn. "Bijvoorbeeld als het gaat om het beteugelen van de stijgende huren, het stevig aanpakken van van huisjesmelkers en eerlijke belastingen voor miljonairs en multinationals. SP en GroenLinks zijn onze bondgenoten. Daarom willen we ook alleen samen met een van deze twee partijen in een nieuw kabinet."

Desgevraagd benadrukt de woordvoerder van Ploumen nog een keer dat de PvdA alleen in een regering wil met een andere linkse partij. Dat kan GroenLinks of de SP zijn. Maar een stembusakkoord met GroenLinks is een brug te ver.

GroenLinks trekt al veel met de PvdA op. "Die afspraak staat", zegt Klaver in de krant. Op het GroenLinks-congres in januari had Klaver zijdelings gevraagd of D66 mee wilde doen aan een progressieve alliantie, maar daar was tot nu toe geen antwoord op gekomen.

'Dat is hun keuze'

De andere linkse partij, de SP, wordt door Klaver niet duidelijk gevraagd om mee te doen aan de alliantie. SP-leider Marijnissen zegt in een interview in het AD dat haar partij heel goed kan samenwerken met verschillende partijen, zeker met de PvdA en GroenLinks. "Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Maar als wij met het CDA het heropenen van sociale werkplaatsen voor elkaar kunnen krijgen, of met de ChristenUnie het reguleren van arbeidsmigratie, dan doen we dat ook."

Klaver zegt over die mogelijke samenwerking met de twee christelijke regeringspartijen : "Ik zag het niet aankomen, maar kan alleen voor mezelf spreken. Ik ben er bloedserieus in. De SP heeft... Nou ja, dat is hun keuze, al geef ik Marijnissen nog niet op."

In maart 2020 spraken GroenLinks, PvdA en SP af om samen te proberen de belastingplannen van het kabinet bij te sturen.