Curaçao start woensdag met inenten • Weer 'normaal' aantal sterfgevallen

Een tweet met een foto van minister Hoekstra die in Thialf aan het schaatsen is, zorgt voor verbaasde reacties op het sociale mediaplatform. Binnen sporten is sinds december verboden en de ijshal is gesloten voor recreanten.

Volgens de directeur van Thialf ging het om een bedrijfsbezoek van de CDA-leider. Wopke Hoekstra had de ijzers ondergebonden om een kwartier lang met Sven kramer een paar rondjes te schaatsen. "De ontvangst van de minister moet worden gezien als een toegestaan bedrijfsbezoek, waarbij hem in plaats van een rondleiding een paar ronden schaatsen is aangeboden'', zegt de directeur in de Heerenveense Courant.

