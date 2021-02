'Aanbesteding coronatestlijn rammelt' • Weer 'normaal' aantal sterfgevallen

De miljoenenaanbesteding door de GGD voor de coronatestlijn en de vaccinatielijn rammelt, schrijft Trouw. De krant kwam erachter dat de klus nooit openbaar is aangeboden en dat andere bedrijven die interesse hadden geen kans hebben gekregen. Beide klussen zijn onderhands naar het Franse bedrijf Teleperformance gegaan.

Verder ontbreekt in de openbare documenten over de procedure een deel van de tekst. Volgens een hoogleraar Europees aanbestedingsrecht is de overeenkomst lastig te controleren. "Het is dus maar de vraag of de overheid hier heeft gekozen voor de partij die de samenleving het beste dient", zegt ze in Trouw.

Voor deze aanbestedingen is alleen bij Teleperformance een prijsopgave aangevraagd. Dat andere bedrijven geen bod konden doen, is kwalijk voor de marktwerking, zegt de hoogleraar, maar burgers zijn pas echt de dupe van een slechte aanbesteding. "Het heeft direct effect op de bestrijding van het virus. Datalekken bij de GGD, een vaccinatieprogramma dat lang duurt, het hangt allemaal samen met hoe iets georganiseerd en aanbesteed is."

Volgens de GGD is er vanwege spoed voor een onderhandse aanbesteding gekozen, omdat Teleperformance, dat toen al verantwoordelijk was voor de coronatestlijn, al ervaring had met het systeem van de GGD. De GGD zegt dat het vertraging zou opleveren als het met een partij in zee zou gaan die het systeem nog niet kende.