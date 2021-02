CBS: voor het eerst sinds september 'normaal' aantal sterfgevallen

Dit zijn nog wel voorlopige sterftecijfers, gebaseerd op het aantal ontvangen overlijdensberichten. Het CBS benadrukt verder dat het normale aantal sterfgevallen niet betekent dat er niemand is overleden aan het coronavirus. Tot nu toe heeft het RIVM 293 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd vorige week.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was er vorige week voor het eerst sinds eind september geen sprake meer van oversterfte. Er overleden naar schatting 3400 mensen, ongeveer net zoveel als wanneer er geen corona zou zijn geweest. Onder 80-plussers waren er zelfs minder sterfgevallen dan gebruikelijk in deze periode.

Hoe het kan dat er ondanks de voortdurende coronacrisis nu toch een gebruikelijk aantal mensen is overleden, verklaart het CBS niet. Vorig jaar was er ook een aantal weken sprake van een normaal aantal sterfgevallen en zelfs een paar keer van ondersterfte. Er overleden dan minder mensen dan in een vergelijkbare periode zonder corona.

Zo'n periode van ondersterfte na een periode van hogere sterfte is niet ongebruikelijk. Door de coronacrisis overlijden ouderen met ernstige kwalen eerder dan ze anders hadden gedaan, net als mensen die afhankelijk waren van langdurige zorg.

Ook vorige week zijn er volgens het CBS vergeleken met een normale periode relatief weinig mensen overleden die langdurige zorg kregen.