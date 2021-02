Gas en elektriciteit goedkoper dan vorig jaar

Nederlanders waren in januari minder geld kwijt aan gas en elektriciteit dan een jaar eerder. Energieleveranciers rekenden minder leveringskosten en de belastingkosten bleven vrijwel gelijk, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor vrijwel alle huishoudens scheelt het ongeveer 3,8 procent op de energierekening. Een huishouden met een gemiddeld verbruik (1192 kubieke meter gas en 2464 kWh elektriciteit) is daardoor op jaarbasis zo'n 60 euro minder kwijt. Een stel of gezin in een grote, oude, vrijstaande woning gaat er gemiddeld 105 euro op vooruit, iemand die alleen in een klein nieuw appartement woont bespaart gemiddeld 35 euro.

Belasting vrijwel geen effect

De besparing is met name het gevolg van lagere variabele leveringskosten voor gas en elektriciteit. Voor gas daalde dit tarief in een jaar tijd met 18 procent. Elektriciteit werd 9 procent goedkoper. De vaste kosten stegen wel een beetje, maar veel minder.

Het CBS gaat er bij de schattingen over 2021 van uit dat de huishoudens dit jaar precies evenveel verbruiken als in 2020. Het gemiddelde verbruik gaat in principe al jaren naar beneden door betere isolatie, zuinigere apparaten en het zelf opwekken van elektriciteit met zonnepanelen. Maar dat effect wordt mogelijk tenietgedaan door het vele thuiswerken.