Bruls: landelijke lockdown bij nieuwe uitbraak ligt niet voor de hand

Nieuwe lockdownmaatregelen vanwege het coronavirus zijn deze zomer niet uit te sluiten, maar die zullen dan eerder lokaal of regionaal zijn. Dat zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad vanavond na afloop van overleg tussen de Veiligheidsregio's. "Wij denken met de kennis die we nu hebben, veel meer dan vier maanden geleden, dat we dan in elk geval niet het hele land in allerlei maatregelen hoeven te zetten."

Bruls benadrukte daarbij het belang van het bronnen- en contactonderzoek bij de vaststelling van besmettingen. Lokale maatregelen moeten zo nodig voorkomen dat het hele land in lockdown moet: "Ieder van ons is een beetje bang voor het schrikbeeld dat we allemaal weer maanden in die maatregelen gaan zitten."

Het Veiligheidsberaad kwam voorlopig voor het laatst bijeen. De bijeenkomst was onder meer bedoeld om te overleggen over maatregelen als er ergens een nieuwe uitbraak komt.

Bruls noemde ook als verschil met maanden geleden dat er nu veel meer getest wordt, om eraan toe te voegen dat geen scenario moet worden uitgesloten. "Het virus is niet uitgebannen, en we hebben ook nog geen vaccin."