Ajax krijgt in Lille pas in slotfase waar het recht op heeft

Brian Brobbey viert de 2-1 van Ajax - Pro Shots

Een kwartier lang vreesde Ajax voor een doemscenario, tijdens de heenwedstrijd in de tweede ronde van de Europa League bij Lille. Het scenario waarin een ploeg domineert, geen kans weggeeft, maar toch verliest. Maar in de slotfase keerden de Amsterdammers de achterstand alsnog om: 1-2. De eerste helft was er één die eindeloos voortkabbelde. Ajax speelde de bal rond, probeerde kansen te creëren, slaagde hier af en toe in maar was niet slagvaardig en Lille, koploper in de Franse competitie, keek vooral toe. De statistiek na veertig minuten was veelzeggend: Ajax 71 procent balbezit, Lille 29 procent. En om nou te zeggen dat Ajax op voorsprong had moeten staan? Antony was tot tweemaal toe dicht bij een treffer, maar grote kansen waren het niet. De pogingen vormden voor Lille-doelman Mike Maignan geen grote uitdaging.

Rensch, Blind en Klaassen balen van een gemiste kans - ANP

Ajax, dat begon met Maarten Stekelenburg en Devyne Rensch achterin (ter vervanging van de geschorste André Onana en de geblesseerde Noussair Mazraoui) en met Dusan Tadic in de spits (vaste spits Sebastien Haller is niet speelgerechtigd in Europa), zette het balbezit na rust vrolijk door. Ook in de wetenschap dat, zoals coach Erik ten Hag het van tevoren verwoordde, "de speelstijl van ons Lille niet ligt". Davy Klaassen was in de 48ste minuut dicht bij de openingstreffer, maar hij raakte de bal verkeerd. Ruim een kwartier later kon de middenvelder intikken, maar hij raakte de bal met zijn verkeerde teen; ook nu blockte Maignan de bal. In de rebound schoot David Neres tegen de lat. Blunder Net toen iedereen dacht aan een doelpuntloos gelijkspel, sloeg de schrik Ajax om het hart. Bij een onoplettendheid van Nicolás Tagliafico, die argeloos terugspeelde op Stekelenburg maar daarbij Timothy Weah over het hoofd zag, maakte Lille de 1-0. Met nog zeven minuten op de klok maakte de Argentijn zijn fout goed: hij versierde een strafschop en Tadic benutte de buitenkans. In blessuretijd zorgde invaller Brian Brobbey alsnog voor hetgeen waar Ajax recht op had: een zege.

Erik ten Hag - ANP