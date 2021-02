Benfica en Arsenal spelen gelijk in Rome, Napoli onderuit bij Granada

Benfica en Arsenal spelen in hun nationale competitie een bijrol, maar hopen in de Europa League nog hoge ogen te gooien. Het eerste duel tussen beide ploegen in de knockout-fase eindigde in 1-1.

De doelpunten vielen na rust. Pizzi benutte namens de Portugezen een penalty, maar Arsenal maakte rap gelijk via Bukayo Saka. De wedstrijd werd wegens coronarestricties gespeeld in Rome.