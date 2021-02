Derde avond rellen in Spanje om opsluiten rapper

In verschillende Spaanse steden zijn voor de derde dag op rij rellen ontstaan na het opsluiten van rapper Pablo Hasél. Mensen gingen de straat op omdat ze willen dat de rapper wordt vrijgelaten.

Spaanse media melden ongeregeldheden in Barcelona en Valencia. In Barcelona werd met stenen gegooid en werd een barricade opgeworpen. Op verschillende plekken braken kleine brandjes uit. Ook in meerdere steden in Baskenland gingen honderden mensen de straat op, maar daar waren de protesten vreedzaam.

Arrestaties en gewonden

De rellen begonnen dinsdag. Toen werden volgens de politie achttien mensen aangehouden na gewelddadige protesten, met name in Barcelona en andere delen van Catalonië.

Gisteren schoot de politie rubberkogels af om de mensen te verdrijven. In Madrid raakten 55 mensen gewond, onder wie 35 politieagenten. De politie hield tientallen mensen aan.

Majesteitsschennis

Pablo Hasél werd in 2018 veroordeeld tot negen maanden cel voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme in zijn songteksten en op Twitter. Zo noemde hij de afgetreden koning Juan Carlos een maffiabaas en vergeleek hij de rechtbank met nazi's.

Hasél had tot uiterlijk vrijdag de tijd om zich te melden voor zijn celstraf, maar hij verschanste zich in de universiteit van Lleída in een poging de straf te ontlopen. Na 24 uur arresteerde de politie hem alsnog.

De zaak heeft in Spanje een hevige discussie losgemaakt over de vrijheid van meningsuiting in het land.