Adresgegevens ambtenaren gedeeld met schoonmaakbedrijf: 'Inschattingsfout gemaakt'

Een gezamenlijke organisatie van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden heeft adresgegevens van ambtenaren verstrekt aan een schoonmaakbedrijf. Dat meldt Omroep Gelderland. Het schoonmaakbedrijf stuurde de ambtenaren vervolgens een pakketje met schoonmaakartikelen op hun privé-adres.

De drie gemeenten hebben hun bedrijfsvoering samengevoegd onder de naam De Connectie. Die organisatie sloot een contract met een schoonmaakbedrijf. Daarna ontvingen ongeveer duizend ambtenaren van De Connectie en de gemeente Arnhem thuis post van het schoonmaakbedrijf.

Volgens Omroep Gelderland werd na interne vragen duidelijk dat De Connectie adresgegevens van medewerkers met het bedrijf had gedeeld. De betrokkenen hebben inmiddels een mail gekregen met excuses van De Connectie, plus de belofte dat de gegevens worden verwijderd.

Inschattingsfout

Een woordvoerder van De Connectie laat aan de regionale omroep weten dat er een inschattingsfout is gemaakt. "Het schoonmaakbedrijf wilde zichzelf op een ludieke manier introduceren bij medewerkers. Dit wilde het bedrijf doen met een pakketje met daarin onder meer schoonmaakdoekjes en handgel", legt de woordvoerder uit. "Het was de bedoeling om het pakketje bij iedereen op het bureau neer te zetten maar omdat iedereen thuiswerkt, had dat geen zin."

De organisatie geeft toe dat de adresgegevens nooit verstrekt hadden mogen worden. "Wij hadden die pakketjes gewoon zelf moeten versturen. Dan was er niets aan de hand geweest."