Inter profiteert van puntenverlies Lazio en Atalanta

In de Serie A heeft Internazionale geprofiteerd van het puntenverlies van Lazio en Atalanta. Dankzij een 3-1 zege op Torino klom de ploeg van Stefan de Vrij van de vierde naar de tweede plaats.



Na 15 minuten kwam Torino uit het niets op 0-1. Inter-keeper Samir Handanovic liet bij een corner de bal uit z'n handen vallen en Andrea Belotti prikte de bal over de lijn.



Inter zette aan, maar werd nauwelijks gevaarlijk en ontsnapte aan een penalty na hands van Alessandro Bastoni. In het kwartier na rust stelde de thuisploeg orde op zaken dankzij een volley van Ashley Young, een kopbal van Diego Godín en een van richting veranderd schot van Lautaro Martínez. Handenbinder Belotti kopte nog op de lat.