Oranjevoetbalsters boeken overtuigende zege in oefenduel met België

Lieke Martens en Stefanie van der Gragt vieren een goal voor Oranje - ANP

De Nederlandse voetbalsters hebben een oefenwedstrijd tegen België met 6-1 gewonnen. Oranje speelde het duel in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel in de voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Volgende week woensdag is Duitsland de sparringpartner. Nederland plaatste zich vorig jaar voor het EK, dat net als de Spelen wegens de coronapandemie met een jaar is uitgesteld en daardoor nu pas in 2022 zal worden afgewerkt, door zonder puntenverlies groepswinnaar te worden. Het gebrek aan tegenstand hoopt bondscoach Sarina Wiegman te compenseren door een reeks oefenduels tegen sterkere opponenten.

Wiegman: 'Mijn vriendinnetjes die wilden voetballen, mochten het niet' Beluister hier de NOS Olympische Podcast met Sarina Wiegman, de bondscoach van de Nederlandse voetbalsters. Verslaggever Jeroen Stekelenburg zat 42 keer tegenover haar tijdens het WK voetbal in 2019. Bijna altijd ging het over een wedstrijd. Nu even niet. Toch is er genoeg om over te praten.

Zo kwam wereldkampioen Amerika in november naar Breda voor een reprise van de WK-finale. Net als in 2019 in Frankrijk kwam Oranje een flinke maat tekort en werd er opnieuw met 2-0 verloren. De lat doet ook mee Nederland, de huidige nummer vier van de wereldranglijst, kwam tegen België, zeventiende op de mondiale voetballadder en eveneens EK-ganger, sterk uit de startblokken. In de derde minuut al probeerde Jill Roord het met een afstandsschot, waar Justien Odeurs de nodige moeite mee had. Een kopbal van Vivianne Miedema keerde de keepster van Anderlecht met hulp van de lat.

Lieke Martens speelt Laura Deloose uit - ANP

Nadat aan de andere kant een schot van Davina Philtjens vol op de dwarslegger boven Sari van Veenendaal terecht was gekomen, kwam Nederland op voorsprong. Lieke Martens liet op links Laura Deloose de hielen zien en zag haar schot via de doelvrouw de lat toucheren. Miedema sloeg vervolgens in een dubbele rebound toe. Na die 71ste interlandtreffer van de alltime-topscorer van Oranje leek vlak voor rust een volgende in de maak, toen Sherida Spitse de Arsenal-spits met een strakke pass over grote afstand vond. Miedema controleerde de bal knap, maar de uithaal die volgde schampte de lat. Kort daarvoor had Van Veenendaal een vlammend schot van Deloose gepareerd. Weer rebound Na de rust was Roord andermaal als eerste dicht bij een doelpunt, maar deze keer had het toch echt raak moeten zijn. Vrijgespeeld door Daniëlle van de Donk prikte ze de bal voor open doel naast. Kort nadat Julie Biemans de bal bijna in eigen doel had gelopen, pikte Roord alsnog haar goal mee. Odeurs kreeg nog een handje tegen de schuiver van de door Miedema diep gestuurde Martens, maar kon een doeltreffende rebound niet voorkomen: 0-2.

Stefanie van der Gragt kopt Oranje naar 1-3 - Pro Shots

België slaagde er dankzij Marie Minnaert, die een voorzet van Janice Cayman beter inschatte dan de Nederlandse defensie en bij de tweede paal binnentikte, wat terug te doen, maar daarna was het weer Oranje wat de klok sloeg. Roord liet nog een trekbal door haar benen gaan, maar Stefanie van der Gragt kopte van dichtbij hard in en Martens gaf een sterk optreden extra cachet met een schuiver waarop Odeurs geen antwoord had: 1-4. Zes verse krachten Van de Donk rondde tien minuten voor tijd een voorzet van invalster Victoria Pelova achter het standbeen langs af. Het was haar 25ste interlanddoelpunt waardoor de alltime-topvijf weer een stukje dichterbij is gekomen. Nummer vijf Sylvia Smit, die in 2015 de eredivisie vaarwelzegde, heeft er dertig op haar naam staan.

Opstelling Oranje Sari van Veenendaal; Merel van Dongen, Aniek Nouwen, Stefanie van der Gragt (65. Kika van Es), Lynn Wilms (65. Lineth Beerensteyn); Daniëlle van de Donk (82. Inessa Kaagman), Sherida Spitse (74. Victoria Pelova), Jackie Groenen; Lieke Martens (82. Renate Jansen), Vivianne Miedema (74. Katja Snoeijs), Jill Roord