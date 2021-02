Manchester United simpel langs Real Sociedad, bizarre avond Bosz in Bern

Marcus Rashford en Daniel James maakten het feestje voor de huidige nummer twee van de Premier League compleet. De return van volgende week in Manchester, voor een plek in de achtste finales, is louter voor de statistieken.

Nadat Adnan Januzaj, met een verleden in Manchester, in de openingsfase zijn gekrulde schot net naast zag gaan, trok Manchester het initiatief naar zich toe.

Zonder de geblesseerde Donny van de Beek heeft Manchester United in de Europa League uitgehaald tegen Real Sociedad. In Turijn, wegens coronarestricties, zegevierden de Engelsen met 4-0.

Het door een corona-uitbraak getroffen Club Brugge behaalde eerder op de dag op bezoek bij Dinamo Kiev een verdienstelijk 1-1 gelijkspel. Daardoor is de kans op plaatsing voor de achtste finales van de Europa League toegenomen. De return is volgende week.

Vormer had na rust met een assist uit een corner een belangrijk aandeel in de 1-1 van Brandon Mechele, die raak kopte. De Oekraïners hadden even daarvoor de score geopend in de persoon van Vitali Boejalsky. Hij krulde de bal van net buiten het strafschopgebied in de verre hoek.

Dost kreeg in de slotfase nog een mogelijkheid om Brugge de winst te bezorgen, maar de boomlange Nederlandse spits kopte over.