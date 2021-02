Oranje wacht zware dobber op OKT, maar spel tegen Rusland biedt perspectief

De Nederlandse waterpoloërs hebben op het olympisch kwalificatietoernooi de laatste groepswedstrijd tegen Rusland met 11-10 verloren. Oranje is nu in de kwartfinales veroordeeld tot een treffen met het ijzersterke Montenegro.

De ploeg van coach Harry van der Meer kende een prima start. Defensief was alles in orde en in de aanval maakte de keeper van de opponent geen beste indruk.

Toen de Russische vedette Charkov bij 3-3 rood kreeg, leek een stunt in de maak. Rusland maakte vervolgens drie treffers op rij, maar Nederland bleef vechten en kwam met sterk spel in het vierde kwart zelfs met 9-8 voor. In de slotfase ging het echter alsnog net mis.