Drie maanden schorsing Salzburg-duo na onopzettelijk dopinggebruik

De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA heeft de Malinese voetballers Mohamed Camara en Sekou Koita van Red Bull Salzburg voor drie maanden geschorst wegens overtreding van de dopingregels.

Het duo liep tegen de lamp bij een dopingtest, nadat ze tien dagen weg waren geweest in verband met interlandverplichtingen. Nader onderzoek wees uit dat Camara en Koita van een arts een medicijn tegen hoogteziekte hadden gekregen dat een verboden stof bevatte.

Net als eerder bij Ajax-doelman André Onana erkende de UEFA dat er van opzet geen sprake was. De regels bepalen echter dat een speler persoonlijk verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat er geen verboden stoffen in het lichaam terechtkomen.

Arts ook geschorst

Waar Onana, bij wie het verboden middel furosemide in de urine werd aangetroffen, een jaar moet toekijken, komen Camara en Koita er dus af met een schorsing van drie maanden.

Overigens is de arts die in de fout ging onmiddellijk geschorst door de voetbalbond van Mali.