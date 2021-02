Team DSM zat met Hirschi in de maag: ploeg vertrouwde hem niet

Het Zwitserse Blick veronderstelde dat Team UAE Emirates, dat niet veel later de komst van Hirschi bevestigde, met een dergelijk riant aanbod was gekomen, dat DSM wel moest inbinden en hem laten gaan. Hirschi zou bovendien van enkele tienduizenden euro's per jaar opeens miljonair kunnen worden bij de Aziatische ploeg.

En die kip met de gouden eieren laat DSM zomaar gaan, zonder afkoopsom? De wielerwereld begreep er niets van. Aangezien Team DSM het vertrek niet anders verklaarde dan "we hebben overeenstemming bereikt om het contract per direct te beëindigen en we geven verder geen commentaar", werd er volop gespeculeerd.

Het kwam uit het niets, op 5 januari van dit jaar. 'Marc Hirschi weg bij Team DSM', de opvolger van Team Sunweb. Dezelfde Marc Hirschi die in een paar maanden tijd de wielerwereld verbaasde met lange solo's in de Tour de France, met zeges in de Waalse Pijl en met podiumplaatsen op het WK en in Luik-Bastenaken-Luik.

'The Flying Hirschi' verbaast in Tour en Waalse Pijl - NOS

Overigens boekte Hirschi niet helemaal uit het niets successen. In de beloftencategorieën blonk hij vaak uit en in 2018 werd hij, inmiddels al onder contract bij de opleidingsploeg van Sunweb, wereldkampioen bij de beloften in Innsbruck. Op een vergelijkbare manier als zijn ritzege in de Tour van afgelopen jaar. Maar volgens de ploegleiding klopte er iets niet aan de prestaties van Hirschi. En bij het team woog ook de ervaring zwaar mee.

Het aloude wieleradagium was om de hoek komen kijken: als het te goed lijkt om waar te zijn, is het ook te goed om waar te zijn. Al voor de Tour waren er bedenkingen bij Hirschi. De ploeg had te weinig zicht op zijn coureur.

Vandaag kwam het Algemeen Dagblad met een uitleg. En nu blijkt ook uit informatie van de NOS dat er meer aan de hand was. Voor de bühne klinkt het als volgt bij Team DSM, ook donderdag weer: "We kunnen er geen commentaar op geven." Maar achter de schermen vertrouwde het team, dat doorgaans uitblinkt in het bijhouden van alle mogelijke data van elke renner die onder contract staat, zijn kip al een tijdje niet.

In 2008 had de formatie, toen nog Skil-Shimano geheten, al eens eenzelfde geval bij de hand gehad. Er reed een jonge Fransman in dienst van de ploeg genaamd Clement Lhotellerie. Hij was net 22 jaar, even oud als Hirschi nu, en hij was snel op komen zetten. Hij kon in zijn tweede jaar bij het team opeens met de besten mee in vooraanstaande koersen. Zo werd hij elfde in Parijs-Nice in 2008.

De ploegleiding vertrouwde het niet. Nadat hem op de man af was gevraagd hoe het zat, en Lhotellerie niet met een plausibel verhaal op de proppen kwam, werd hij niet meer opgesteld.

Aan het einde van 2008 vertrok hij bij Skil-Shimano. Een andere Nederlandse formatie, Vacansoleil-DCM, lijfde hem in en nog geen half jaar later liep Lhotellerie daadwerkelijk tegen de lamp: hij testte positief op een verboden middel. Hij werd direct op non-actief gesteld door Vacansoleil-DCM. Hij kreeg geen profcontract meer en in 2015 beëindigde hij zijn carrière.