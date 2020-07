Indonesische vissers protesteren tegen baggeraar Boskalis

Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi protesteren tientallen vissers al weken tegen de baggeractiviteiten van Boskalis. De lokale bevolking zegt inkomsten mis te lopen door de werkzaamheden van het Nederlandse bedrijf. Boskalis stelt dat de vissers op de hoogte zijn gesteld van het baggerproject en financieel worden gecompenseerd.

Boskalis werkt bij de stad Makassar aan uitbreiding van de haven. Baggerschepen halen zand uit zee, en leggen dat kilometers verderop weer neer.

Visstand

Door het baggeren is de visstand enorm gedaald, zegt Wiert Wiertsema van de organisatie Both Ends, die de vissers bijstaat. Ook vertroebelen de baggerschepen het water. "De vissers kunnen tijdelijk niet meer vissen", zei Wiertsema in het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland. De vissers vrezen ook voor schade op de langere termijn.

Tientallen vissersboten omsingelden vorige week het Boskalis-schip Queen of the Netherlands: