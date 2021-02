Hoe deze robotverkenner ons dichter brengt bij mensen op Mars

Vanavond landt (als alles goed gaat) om 21:44 uur Nederlandse tijd Marsrover Perseverance in een krater op de rode planeet. Het is niet de eerste robotverkenner van NASA die op Mars landt: Curiosity rijdt er al sinds 2011 rond. En vorige week bereikten verkenners van China en de Verenigde Arabische Emiraten de planeet.

Wat maakt juist deze missie zo bijzonder? Drie vragen aan Marsonderzoeker Inge Loes ten Kate.

Gaan we hiermee dan eindelijk leven vinden op Mars?

"Vorige missies hebben al zeer sterke aanwijzingen gevonden voor de mogelijkheid van leven. De vorige Marsrover, Curiosity, heeft organisch materiaal gevonden. Dat was niet direct leven, maar gaf dus wel aanwijzingen dat het er mogelijk was. Nu onderzoeken we een andere krater, waar de omstandigheden voor leven gunstiger zijn."

"3,5 miljard jaar geleden was er veel water op Mars en toen is op aarde ook leven ontstaan. Ik denk niet dat we nu sporen van leven aantreffen op Mars. Als het er al is, dan verwacht ik dat het heel diep in de grond zit. In volgende missies gaat dieper geboord worden dan nu."

"Deze missie brengt ons veel dichter bij een antwoord. De bedoeling is om organische moleculen te vinden in het gesteente. De buisjes waar dat materiaal in wordt gestopt, worden achtergelaten op het oppervlak en waarschijnlijk over tien jaar opgehaald. Maar voor die tijd kunnen er al gegevens naar de aarde worden verstuurd."