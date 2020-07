United laat dure punten liggen in strijd om CL-ticket

Manchester United heeft niet weten te profiteren van het verlies van Chelsea en Leicester City. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer stond lang op een 2-1 voorsprong, maar zag door een doelpunt in blessuretijd Southampton toch nog langszij komen.

De eerste grote kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Anthony Martial kreeg de bal in de voeten geschoven van Southampton-speler James Ward-Prowse, maar kreeg de bal niet voorbij doelman Alex McCarthy.

Even later profiteerde Southampton wel van een fout aan United-kant. Paul Pogba leed slordig balverlies vlak bij het eigen strafschopgebied. De bal kwam uiteindelijk bij Stuart Armstrong, die van dichtbij geen moeite had om David de Gea te verschalken.

United buigt achterstand om

Manchester United herstelde de schade nog voor rust. Marcus Rashford en Martial maakten beiden hun zestiende Premier League-doelpunt van het seizoen en zorgden voor een 2-1 voorsprong halverwege.

De voorsprong van de thuisploeg bleef lang staan, maar in blessuretijd kwam Southampton toch nog langszij. Michael Obafemi tikte de bal uit een hoekschop binnen en bezorgde Southampton een verdiend punt.

Bij een overwinning zou Manchester United opgeschoven zijn naar de derde plek, die recht geeft op Champions League-deelname komend seizoen, maar door het late doelpunt van Southampton blijft de club uit Manchester steken op de vijfde plek. De topvier van de Premier League krijgt een Champions League-ticket.