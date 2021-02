Olympiakos-PSV onderweg • Voetbalsters tegen België

Op dit moment is er al een wedstrijd bezig in de tweede ronde van de Europa League. Met Ruud Vormer en Bas Dost in de basis neemt Club Brugge het op tegen Dinamo Kiev.

In Kiev is het zojuist 1-1 geworden dankzij een kopgoal van Brandon Mechele. Vitali Boejalsky had vijf minuten daarvoor de thuisploeg op 1-0 gezet.

Bij Brugge ontbreken Stefano Denswil en Noa Lang vanwege een corona-uitbraak bij de Belgen. Tahith Chong is niet ingeschreven voor de Europa League.