Gut-Behrami snelt in Cortina d'Ampezzo ook op reuzenslalom naar WK-goud

Lara Gut-Behrami heeft op de WK skiën in Cortina d'Ampezzo haar tweede gouden medaille veroverd. De 29-jarige Zwitserse pakte al de wereldtitel op de Super G en was een week later ook de beste op de reuzenslalom.

Gut-Behrami bleef olympisch kampioene Mikaela Shiffrin na twee spannende runs nipt voor: het verschil bedroeg een schamele 0,02 seconde. De Amerikaanse had op deze WK al goud (combinatie) en brons (Super G) gewonnen.

Katharina Liensberger uit Oostenrijk, die aan de parallelreuzenslalom goud had overgehouden, moest op 0,09 genoegen nemen met het brons. Titelhoudster Petra Vlhová en favoriete Marta Bassino eindigden respectievelijk als twaalfde en dertiende.

Gut-Behrami, die eerder al naar brons op de afdaling was gesneld, heeft nu acht WK-medailles in de kast liggen. Pas in Cortina d'Ampezzo veroverde ze haar eerste gouden exemplaren.