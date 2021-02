RIVM: 4618 nieuwe besmettingen, meer dan gemiddeld

Teststraat - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4618 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1222 meer dan gisteren en het cijfer is ook hoger dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 3649 mensen positief getest werden. Het is niet duidelijk is of hier sprake is van een inhaalactie, vanwege de gesloten testlocaties afgelopen maandagochtend. De grafiek laat zien dat het gemiddelde aantal besmettingen wel weer licht oploopt.

Gemiddeld aantal besmettingen loopt weer op - NOS

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 1931 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1919), van wie 523 op de IC (gisteren: 520), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Een dag of tien geleden is er een eind gekomen aan de gestage daling van het aantal covidpatienten in het ziekenhuis en is het gestabiliseerd tussen 1900 en 2000.

Aantal coronapatient in ziekenhuis is stabiel - NOS

Bij het RIVM werden 74 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 89. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 62 doden per dag, tegen 61 doden per dag een week eerder. Sinds begin deze maand daalt het gemiddeld aantal doden niet meer, maar schommelt het rond de 60 per dag.

Daling gemiddeld aantal doden stokt - NOS