Ruim twee ton ingezameld voor pretpark Rotterdam na grote brand

Na de brand zijn meerdere inzamelingsacties gestart. De meeste acties zijn nu gestopt, een paar kleine lopen nog. "Het is echt geweldig dat er meer dan twee ton is opgehaald", zegt Annemarie Weverling, voorzitter van Stichting Plaswijck tegen de regionale omroep Rijnmond .

Na de brand werden twee jongens van 14 en 15 uit Rotterdam aangehouden . In het park, bedoeld voor kleine kinderen, kan normaal gesproken worden gezwommen en er zijn wat attracties. Ook heeft het park dieren. Die zijn bij de brand in veiligheid gebracht en er raakte niemand gewond.

Er is al meer dan twee ton opgehaald voor pretpark Plaswijckpark in Rotterdam, na de brand die eind vorige maand in het theatergebouw woedde. Van het pand is bijna niks meer over.

Er is sinds de brand hard gewerkt om de ravage te herstellen, zegt parkmanager Fred Nijveld. "We hebben enorm ons best gedaan om de overlast voor de omgeving en onszelf te beperken." En dat lijkt gelukt. Volgens een verslaggever van Rijnmond is van de gevolgen van de brand niet meer veel te zien.

Op de plek waar het theater stond, moet straks iets anders komen. "Voor het komend seizoen, als we hopelijk weer open mogen, gaan we interactieve spellen doen. Er komt een boog waar je onder kan dansen. Met kleurtjes wordt je dan verteld welke bewegingen je moet maken", zegt Annemarie Weverling. "Die spellen kunnen we kopen omdat we zoveel geld hebben gekregen. We vinden dat we daar iets anders en nieuws mee moeten doen."

Wat er definitief komt op de plek waar de brand was, is nog niet bekend. "Het zou een theater kunnen worden, maar we weten nog niet precies hoe het eruit gaat zien. We nemen ook de tijd om dat te ontdekken. We willen kijken wat de wensen zijn van kinderen en onze bezoekers", zegt parkmanager Nijveld. Na de zomer wordt er een beslissing genomen.