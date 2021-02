Middelbare scholen open? 'Graag, maar wel op onze manier!'

Scholen maken zich op voor onderwijs aan alle leerlingen - Nieuwsuur

Middelbare scholen trekken alles uit de kast: ze willen zo snel mogelijk weer fysiek onderwijs geven aan álle leerlingen. Maar, zeggen ze, geef ons een kader hoe dat te doen en niet een dichtgetimmerd protocol. De koepel van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, steunt de oproep en wil dat leerlingen vanaf 1 maart minstens één keer in de week in de klas kunnen zitten. De raad hoopt dat scholen met onder meer sneltesten en gehuurde ruimtes toch leerlingen kunnen ontvangen. 'Maar laat scholen het vooral zelf regelen", zegt de woordvoerder.

Quote Dat de kinderen zoveel mogelijk naar school gaan, is nu inmiddels belangrijker dan het risico op besmetting. Rector Wrister Grommers, Montessori Lyceum Amsterdam

Het Outbreak Management Team (OMT) buigt zich morgen over de middelbare scholen. Een rondgang van Nieuwsuur leert dat elke school een eigen invulling wil geven. Zo ziet de één zich genoodzaakt om lessen te verhuizen naar een externe locatie, waar de ander het liever in een aangepast rooster binnen de muren van het eigen schoolgebouw regelt. Vasthouden aan de anderhalvemeter-maatregel én alle leerlingen tegelijk ontvangen, is voor veel scholen een onmogelijke opgave. De tieners staan mentaal zo onder druk dat de scholen ervoor pleiten om die afstandsregel voor leerlingen onderling lost te laten. "Dat de kinderen zoveel mogelijk naar school gaan, is nu inmiddels belangrijker dan het risico op besmetting", vindt rector Wrister Grommers van het Montessori Lyceum in Amsterdam. "Wat we nodig hebben is het vertrouwen van de minister dat we dat goed en veilig kunnen organiseren."

Quote Wat we vooral nodig hebben, is de toestemming en het vertrouwen van de minister dat we met creatieve oplossingen voor al onze leerlingen open kunnen. Rector Merlijn Verstraeten, scholengemeenschap UniC Utrecht

In verschillende brieven aan Onderwijsminister Arie Slob pleiten schoolleiders uit Amsterdam, Rotterdam en de regio Utrecht voor het openen van de middelbare scholen. Merlijn Verstraeten, rector van UniC in Utrecht: "Nu ontvangen we, naast de kwetsbare leerlingen en eindexamenkandidaten, alleen leerlingen voor het maken van herkansingen. We willen geen toetsfabriek zijn, maar een sociale ontmoetingsplek. Dat hebben ze echt nodig." Creatieve oplossingen Op haar school kan ze met de anderhalvemeter-maatregel tegelijkertijd zo'n derde van de 950 leerlingen kwijt. Daarom wordt er serieus overwogen uit te wijken naar een gebouw als de Utrechtse Jaarbeurs, dat nu toch leegstaat. In overleg met de wethouder van Onderwijs en het beurscomplex kijkt de school naar de mogelijkheden. De vierkante meters en het geld zijn het probleem niet, zegt de rector. "Wat we vooral nodig hebben, is de toestemming en het vertrouwen van de minister dat we met creatieve oplossingen voor al onze leerlingen open kunnen."

Quote Het duurt wel heel lang voordat er duidelijkheid komt vanuit het ministerie. Rector Heidi van den Berg, Van Kinsbergen College Elburg