GGD Amsterdam gaat ademtest weer invoeren

De ademtest, ook wel blaastest genoemd, wordt binnenkort weer ingezet in teststraten van de GGD in Amsterdam. Afgelopen weekend werd de innovatieve coronatestmethode tijdelijk stilgelegd nadat verschillende mensen verkeerde uitslagen hadden ontvangen.

Volgens de GGD blijkt uit onderzoek dat de coronatestmethode zeer betrouwbaar is. De problemen zaten bij het verkeerd aflezen van de uitslag en de verwerking ervan in de computersystemen.

"We zijn nu een plan aan het maken hoe we de training van onze medewerkers op dit punt kunnen verbeteren. De test zelf is zeer betrouwbaar, vandaar dat we binnenkort de uitrol hervatten", zegt een woordvoerder.

Het is de bedoeling dat de ademtest uiteindelijk in vier Amsterdamse teststraten wordt aangeboden. Wanneer dit gaat gebeuren, kan de GGD nog niet zeggen.

Minister De Jonge wil graag dat op termijn iedere GGD-regio over een ademtest beschikt. Die landelijke invoering ligt nog stil. Het ministerie kan nog niet zeggen of deze ook hervat wordt.