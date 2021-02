Politie en OM onderzoeken dood van baby in Hardenberg, vader zit vast

In de gemeente Hardenberg in Overijssel wordt door de politie en het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar de dood van een baby. Het kind was een paar maanden oud toen het op 13 december vorig jaar overleed. De 35-jarige vader van de baby zit in de gevangenis vanwege de zaak.

Volgens het OM zijn er aanwijzingen dat de man iets met de dood van het kind te maken heeft.

De verdachte vader werd in januari al aangehouden. De rechtbank beslist later vandaag of de man langer in de gevangenis moet blijven. Volgens RTV Oost reconstureren politie en het OM vandaag de dood van de baby.