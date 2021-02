Bijrol voor Nederlandse judoka's bij start Grand Slam Tel Aviv

De Nederlandse judoka's hebben op de eerste dag van het grandslamtoernooi in Tel Aviv niet meer dan een bijrol kunnen vervullen. De Grand Slam in de Israëlische stad is voor de Nederlandse judobond het voorlaatste meetmoment om uit te maken wie naar de Olympische Spelen van Tokio mogen.

Naomi van Krevel bereikte in de klasse tot 52 kilogram de tweede ronde na een zege op ippon op de Australische Tinka Easton. De 20-jarige judoka, die vorig jaar zilver won op de EK voor junioren, boog daarna echter voor Gili Cohen. De Israëlische had Van Krevel snel op de rug gegooid.

Verhagen en Cornelisse

In de klasse tot 57 kilogram verloren Sanne Verhagen en Pleuni Cornelisse direct hun eerste partij. Dat was vooral voor Verhagen een flinke teleurstelling. De 27-jarige Brabantse liet namelijk de kans liggen punten te verdienen voor haar olympische ranking.