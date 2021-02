Veel wereldtoppers ontbreken bij WK shorttrack, Schulting weer topfavoriet

Titelverdedigster Suzanne Schulting kan al voor de start van de WK shorttrack veel van haar concurrenten wegstrepen. De schaats(st)ers uit Zuid-Korea, Japan en China staan in maart niet aan de start bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht. Ook de Canadese Kim Boutin, in 2019 goed voor het brons in het eindklassement, heeft zich afgemeld.

In navolging van de langebaanschaatsers hadden de Zuid-Koreaanse shorttrackers zich niet ingeschreven voor de WK. Vanwege de coronapandemie vinden de bond van dat land het niet verantwoord om naar Nederland af te reizen. China en Japan hadden zich wel aangemeld, maar hebben zich teruggetrokken.

De Canadese ploeg reist wel af naar Dordrecht, maar Boutin ontbreekt. De 26-jarige shorttrackster gaat zich volledig richten op de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. Daar wil ze op het hoogtepunt van haar mentale en fysieke fitheid zijn, zo liet ze via Instagram weten.

Boutin trainde vorig jaar een periode met de Nederlandse ploeg mee. Toen had ze last van motivatieproblemen.

Gedevalueerd

Door de afmeldingen is het toernooi behoorlijk gedevalueerd. Van de toptien van de laatste WK (2019) zijn er zowel bij de mannen als de vrouwen nog vier shorttrackers over die gaan strijden om de wereldtitel, inclusief Schulting zelf.

Onder anderen de Koreaanse Choi Min-jeong, in 2019 goed voor de wereldtitel op de 1.500 meter en zilver in het eindklassement, ontbreekt. Lara van Ruijven, bij de laatste WK winnares van goud op de 500 meter, overleed afgelopen zomer.

Andere grote shorttracklanden, zoals Rusland, Hongarije en Italië, zullen wel van de partij zijn in Dordrecht. Dat betekent dat ook de Italiaanse Arianna Fontana, die het EK in Gdansk nog aan zich voorbij liet gaan, op het ijs zal verschijnen. Fontana heeft inmiddels, evenals haar mannelijke collega's Apollo Ono (VS) en Victor An (Z-Kor/Rus), acht olympische medailles vergaard.