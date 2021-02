Cel in Wit-Rusland voor journalisten van Poolse zender

Twee journalisten zijn in Wit-Rusland tot twee jaar cel veroordeeld vanwege een verslag over een demonstratie tegen president Loekasjenko. Omdat ze de betoging livestreamden werden ze ervan beschuldigd dat ze geholpen hadden het protest te organiseren.

Bij het vonnis vandaag omhelsden de vrouwen elkaar in hun kooi in de rechtbank en maakten het V-teken naar de aanwezigen. Hun advocaat heeft gezegd tegen het vonnis in hoger beroep te gaan.

"Dit is een politiek vonnis, bedoeld om journalisten af te schrikken verslag te doen van de belangrijke ontwikkelingen in het land", reageerde de Wit-Russische mediavakbond. "Dit komt neer op een beroepsverbod."

Omstreden verkiezing

De twee vrouwen van 27 en 23 uit Wit-Rusland werden in november opgepakt toen ze voor de Poolse zender Belsat een protest filmden na de dood van een anti-Loekasjenko-betoger enkele dagen eerder. De 31-jarige man was volgens actievoerders omgekomen na een mishandeling door de politie, iets wat de regering ontkent.

Het is onrustig in het land sinds president Loekasjenko in augustus bij omstreden verkiezingen werd herkozen. Naar verluidt zijn er sindsdien al 33.000 mensen opgepakt, onder wie honderden verslaggevers. Tegen zo'n tien journalisten zijn aanklachten ingediend.

De Poolse president Duda heeft Wit-Rusland om amnestie voor de gearresteerden gevraagd en zegt dat het land burgerrechten en de vrijheid van meningsuiting dient te respecteren.