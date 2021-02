Iets meer mensen lid van een politieke partij, maar vraagtekens bij ledental FvD

Het aantal leden van politieke partijen die in de Tweede Kamer zitten, is het afgelopen jaar licht gegroeid. Volgens het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen steeg het met 1,3 procent. Begin dit jaar waren ruim 321.000 mensen lid van een partij, dat is 2,4 procent van het aantal kiesgerechtigden.

Van alle partijen is Forum voor Democratie de grootste: die partij had op 1 januari naar eigen zeggen 45.322 leden, 3,7 procent meer dan een jaar eerder. Maar het Documentatiecentrum (van de Rijksuniversiteit Groningen) zet daar vraagtekens bij. Het wijst erop dat Forum begin december vorig jaar zei 45.000 leden te hebben. Toen werd na allerlei interne conflicten een referendum gehouden over de positie van partijleider Baudet.

'Niet onwaarschijnlijk dat bij Forum leden zijn afgehaakt'

Het Centrum noemt het "niet onwaarschijnlijk" dat een deel van de 9.000 leden die tegen Baudet stemden na het referendum is afgehaakt. Dat zou dan voor de jaarwisseling moeten zijn goedgemaakt door een minstens even grote instroom. Volgens het Documentatiecentrum is Forum daar niet transparant over: "De partij heeft ondanks enkele verzoeken geen nadere toelichting gegeven."

Volgens de gegevens van het Documentatiecentrum is de PvdA met bijna 41.000 leden in grootte de tweede partij, al daalde het aantal licht. Op de derde plaats staat het CDA met ruim 37.000 leden, een teruggang van 4,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarna komen achtereenvolgens GroenLinks, SP, SGP, D66, ChristenUnie en VVD.

De VVD, die in de Tweede Kamer verreweg de grootste partij is en ook in de Peilingwijzer een straatlengte voorsprong heeft, neemt wat het aantal leden betreft ondanks een toename van 4,7 procent dus pas de negende plaats in.

D66 grootste stijger

Van alle partijen is D66 de grootste stijger: het aantal leden van die partij nam met 8,7 procent toe. Andere stijgers zijn GroenLinks (7,4 procent), Partij voor de Dieren (4,5) en ChristenUnie (1,0). 50Plus heeft relatief het grootste aantal afhakers: 26,6 procent.

Zoals elk jaar komt de PVV niet in de lijst voor: van die partij kun je geen lid worden.