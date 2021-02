Benoeming Hashimoto tot baas Tokio 2020 oogst lof: 'Barrières worden doorbroken'

Van een 83-jarige man die vanwege een seksistische opmerking ten val kwam, naar de minister van 'empowerment' voor vrouwen. Het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio heeft met de benoeming van Seiko Hashimoto tot voorzitter een duidelijke streep gezet onder het recente verleden.

De Japanse toptennisster Naomi Osaka, die Hashimoto's voorganger Yoshiro Mori twee weken geleden al 'onwetend' noemde, toonde zich na haar zege op Serena Williams op de Australian Open blij met de machtswisseling bij het olympisch organisatiecomité.

"Het voelt als een stap vooruit, barrières worden doorbroken, vooral voor vrouwen", aldus Osaka. "We hebben voor zoveel dingen moeten vechten, om simpelweg gelijk te zijn. Al zijn veel dingen nog steeds niet gelijk."

Uitstekende kwalificaties

Hashimoto kan daarbij uitstekende kwalificaties overleggen. De 56-jarige voormalig topschaatsster, ze won onder meer olympisch brons op de 1.500 meter in Albertville 1992, is namelijk ook de zittend minister van olympische zaken in Japan.