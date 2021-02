Djokovic zet Russische smaakmaker op zijn plaats en bereikt finale in Melbourne

De 27-jarige Karatsev was vooral figurant tegen Djokovic, die zijn zinnen heeft gezet op de titel 'succesvolste tennisser aller tijden'. De Serviër wil in Australië zijn achttiende grandslamtitel halen, zodat hij weer een stukje dichter bij Roger Federer en Rafael Nadal komt. Die twee zijn met elk twintig titels recordhouders.

Djokovic werd alleen in de tweede set even bedreigd toen hij een 5-1 voorsprong bijna uit handen gaf. Op 5-4 overleefde hij twee breakpoints, voordat hij op zijn derde setpoint toesloeg.

Djokovic heeft al wel een ander illuster record van Federer afgepakt. Door de nederlaag woensdag van Nadal is het zeker dat de Serviër op 8 maart voor de 311de week op rij nummer een van de wereld zal zijn. Met 310 weken had Federer tot dusver de langste regeerperiode op zijn naam staan.

Op 2-2 in de derde set brak Djokovic door de opslag van Karatsev heen en daarna kwam de Rus niet meer in het spel voor. In de finale speelt de Serviër tegen de Griek Stefanos Tsitsipas of de Rus Daniil Medvedev, die spelen vrijdag tegen elkaar.

Djokovic zal voor de televisie zitten. "Popcorn erbij en lekker kijken", zei hij over de ontmoeting tussen Tsitsipas en Medvedev. "Ik ben nu twee dagen vrij en ga al mijn energie sparen voor de finale. Zo goed als nu heb ik me dit toernooi nog niet gevoeld."