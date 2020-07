Sevilla zeker van Champions League-ticket na verlies Villareal

Het vierde Spaanse Champions League-ticket is voor Sevilla. De ploeg van Luuk de Jong won zondag zelf met 2-0 van Real Mallorca en zag concurrent Villarreal een dag later thuis met 2-1 verliezen van Real Sociedad.

Met nog twee speelronden te gaan (donderdag en zondag) heeft Sevilla negen punten voorsprong op nummer vijf Villarreal.

In de weken na de coronapauze liep Villarreal zes punten in op Sevilla, maar daarna won Sevilla alleen maar en liep Villarreal tegen twee nederlagen aan.

Sevilla won tussen 2006 en 2016 maar liefst vijf keer de Europa League en is daarmee recordhouder. Twee jaar geleden strandde het in de Champions League in de kwartfinales.