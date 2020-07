Real Madrid maakt geen fout bij Granada, Sevilla zeker van CL-deelname

Real Madrid gaat ook na de 36ste speelronde nog stevig aan de leiding in La Liga. De Madrilenen wonnen met 2-1 bij Granada en hebben nu een voorsprong van vier punten op FC Barcelona.

In tegenstelling tot het kwakkelende Barcelona is Real Madrid sterk uit de coronapauze gekomen. De Koninklijke won tot nu toe alle wedstrijden sinds de herstart.

Ook in de uitwedstrijd tegen Granada begon Real Madrid sterk. Ferland Mendy schoot de bezoekers al binnen tien minuten op voorsprong. De Fransman had een mooie passeerbeweging in huis en wist vanuit een lastige hoek de bal toch nog in het doel te krijgen.

Vijf minuten later was het opnieuw raak voor de Madrilenen. Karim Benzema kapte zijn directe tegenstander uit en liet Granada-doelman Rui Silva met een schot in de verre hoek kansloos.

De thuisploeg deed na rust nog wel wat terug. Darwin Machis zorgde voor de aansluitingstreffer en in de slotfase was zelfs de gelijkmaker nog dichtbij, maar verdediger Sergio Ramos haalde de bal van de doellijn.