OM ziet af van vervolging van hoofdverdachte Ruinerwold

Het Openbaar Ministerie wil de hoofdverdachte in de Ruinerwold-zaak niet meer vervolgen en vindt dat hij vrijgelaten moet worden. De mentale gezondheid van Gerrit Jan van D. (68) is te slecht voor vervolging en hij zal zich onvoldoende kunnen verdedigen, meent het OM.

Het OM zei in de rechtbank in Assen dat de conclusie hard zal aankomen bij met name zijn oudste vier kinderen. "Zij hebben in gesprekken met ons gezegd dat zij het heel belangrijk vinden dat hun vader vervolgd wordt. Ze hoopten dat een rechter vaststelde dat hun enorm leed is aangedaan."

Wereldnieuws

De Ruinerwold-zaak werd in oktober 2019 wereldnieuws. Van D., die er een eigen religie op nahoudt, leefde jarenlang met zes van zijn kinderen in totale afzondering op een boerderij in Ruinerwold. Het gezin werd ontdekt nadat een van de kinderen om hulp had gevraagd in een café.

De vader werd kort daarna aangehouden. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving van alle negen kinderen en van seksueel misbruik van de twee oudsten. Alle kinderen zijn inmiddels meerderjarig.

Beroerte

Het OM volgt het advies van het Pieter Baan Centrum. Onderzoekers constateerden dat de man onvoldoende in staat is om zijn eigen rechtszaak te begrijpen. Ook kan hij zich niet voldoende verweren, aldus de onderzoekers.

Van D. heeft vermoedelijk in 2017 in de boerderij in Ruinerwold een beroerte gehad. Hij kan amper praten en zijn zicht, geheugen en realiteitszin zijn ernstig aangetast. Zijn kinderen hebben hem in de jaren erna verzorgd.

De rechtbank beslist waarschijnlijk op 4 maart of de zaak tegen Van D. daadwerkelijk stopt.