Tramschutter Gökmen T. steekt bewaker in gevangenis

Tramschutter Gökmen T. heeft gisteren een bewaker gestoken in een gevangenis in Rotterdam. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na een bericht van de regionale omroep Rijnmond.

Het incident was op de terroristenafdeling van gevangenis De Schie. Het personeelslid raakte lichtgewond en is in het ziekenhuis behandeld. Rijnmond meldt dat de bewaarder in zijn gezicht en nek is gestoken.

Volgens de DJI maakte T. gebruik van een "zelfgefabriceerd voorwerp uit zijn cel" en lijkt er geen aanleiding te zijn geweest voor het steekincident. T. is in een speciale strafcel geplaatst en de gevangenis heeft aangifte tegen hem gedaan.

De Schie is een van de drie gevangenissen in Nederland met een terroristenafdeling, waar extra veiligheidsmaatregelen gelden. De andere terroristenafdelingen zitten in Vught en Zwolle.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Gökmen T. werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor het plegen van de aanslag in een Utrechtse tram in 2019. Daarbij vielen vier doden. T. wilde niet meewerken aan psychologisch onderzoek, maar werd beoordeeld als verminderd toerekeningsvatbaar.

