Celstraffen geëist voor aanranding op marinebasis Den Helder

Het Openbaar Ministerie heeft tegen drie militairen celstraffen tot drie maanden geëist voor een aanranding op de marinebasis in Den Helder. Bij het incident, in mei 2018, werd het slachtoffer, een 19-jarige nieuwkomer, door de drie in de kantine tegen de grond gedrukt.

Een van de verdachten, een matroos, liet op last van zijn sergeant zijn broek zakken en drukte zijn penis tegen het slachtoffer. Ook zou hij seksuele bewegingen hebben gemaakt.

De drie verdachten zijn 28, 30 en 35 jaar. Ze zijn in mei 2018 geschorst en formeel nog wel in militaire dienst. De oudste was als sergeant de meerdere van de andere twee. Hij beval het slachtoffer om een van de andere twee militairen oraal te bevredigen, aldus het OM.

Onderbroekenlol

De drie verdachten verklaarden dat het om onderbroekenlol ging en dat ze pas achteraf doorhadden dat het slachtoffer het niet leuk vond. De officier van justitie sprak van een foute cultuur die in stand wordt gehouden binnen de krijgsmacht.

Tegen de 35-jarige sergeant eiste hij drie maanden militaire detentie. De officier rekende het de man zwaar aan dat hij als meerdere het initiatief had genomen voor de aanranding.

Tegen de andere twee verdachten is de eis 120 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke militaire detentie. Dat betekent dat de straf in een militaire gevangenis moet worden uitgezeten.