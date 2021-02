Ajax' tegenstander Lille: sportief in de lift, financieel aan de afgrond

31 januari 2021: spelers van Lille vieren de treffer tegen Dijon - AFP

Ajax kende in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd van vanavond de nodige problemen. Het ging over ontbrekende vinkjes, verkeerde pilletjes en een steekpartij. Maar ook tegenstander Lille OSC zit in een zeer onstuimige periode. Een complete financiële ineenstorting was zelfs nabij. De prestaties op het veld hebben er niet onder geleden - net als Ajax is Lille koploper in eigen land - maar achter de coulissen is het met een schuldenlast van zo'n 130 miljoen euro, in combinatie met de coronapandemie en een fiasco rond de tv-gelden, al een tijdje code rood bij Lille.

De schulden werden gemaakt door de Spaans-Luxemburgse eigenaar Gérard Lopez, die de club in 2017 in handen kreeg. Twee maanden geleden zag de flamboyante ondernemer zich gedwongen de noodlijdende club te verkopen aan een investeringsfonds van de Nederlander Maarten Petermann, onderdeel van Merlyn Partners. "Lopez had het mes op de keel, hij moest wel verkopen om de hele zaak niet plat te laten gaan", weet Wilbert Suvrijn, de inmiddels 58-jarige oud-international die jarenlang bij Montpellier speelde en daar nu nog steeds als scout werkzaam is. "De nieuwe eigenaar heeft de schulden overgenomen."

Financiële puinhoop Hoe kwam Lille in die financiële puinhoop terecht? Toen Lopez de club vier jaar geleden kocht, werden de wenkbrauwen al flink gefronst. De ondernemende durfal investeert op verschillende terreinen, dook met zijn bedrijven op in de roemruchte Panama Papers, was eigenaar van Formule 1-team Lotus - dat hij met een miljoenenschuld achterliet - en is de trotse bezitter van een van de grootste en duurste collecties oldtimers en racewagens ter wereld.

Juli 2017: Eigenaar Gérard Lopez speekt de fans van Lille toe - AFP

Zijn missie in Lille: geld verdienen met de handel in spelers. "Lille heeft in die jaren een trendy investeringsconcept opgebouwd: talentvolle spelers aantrekken en met winst doorverkopen", vertelt Suvrijn. "Dat beleid heeft de club redelijk wat opgeleverd. En zeker dit jaar staat er een goede mix op het veld, het klopt allemaal als team." Op het veld werden de prestaties weliswaar steeds beter, maar de clubkas raakte steeds leger. Om het beleid uit te kunnen voeren, leende Lopez in zijn eerste maanden liefst 225 miljoen euro van het Amerikaanse investeringsfonds Elliot Management, dat tevens eigenaar is van AC Milan. Dreigend faillissement Met de opbrengsten van spelers moest de lening worden terugbetaald, maar eind vorig jaar stond er nog ruim 100 miljoen euro open. En dat midden in een coronapandemie. Afgelopen zomer was er nog wel een klapper met de verkoop van Victor Osimhen aan Napoli (70 miljoen) en Gabriel aan Arsenal (26 miljoen), maar verder bleef het stil. Ook op de tribunes en in de fanshop, met een dreigend faillissement tot gevolg.

De enorme schuldenlast was ook de UEFA niet ontgaan. Vanwege overtredingen van Financial Fair Play kwam de Europese voetbalbond afgelopen zomer een schikking overeen met Lille. Zo moeten de Fransen 9 miljoen euro van hun Europese opbrengsten afstaan aan de UEFA. Bovendien moest de club goed opletten met het zetten van de vinkjes bij het inschrijven van de spelers voor de Europa League: bij wijze van straf mag de selectie maar 22 spelers tellen. Fiasco met televisiegeld En of dat allemaal nog niet hopeloos genoeg is, kampt het Franse voetbal ook nog eens met een fiasco rond de televisiegelden. Na jarenlang zaken te hebben gedaan met Canal+ ging de Ligue 1 vanaf dit seizoen in zee met het Spaanse Mediapro, dat liefst 3,25 miljard euro had geboden voor de uitzendrechten. Wat een feest in deze coronatijden, zo dachten de clubs. "Het kon niet op, het was een megacontract waar de clubs hun begrotingen op hebben gebaseerd en waardoor langlopende contracten met dikke salarissen zijn afgesloten", aldus Suvrijn. Maar al na vier maanden bleken de Spanjaarden niet meer in staat om het geld over te maken en was het vaderlandse voetbal niet meer te zien op een open kanaal. "Toen stonden alle Franse clubs wel even te bibberen, zeker in combinatie met de corona-situatie", aldus Suvrijn.

Begin deze maand werd alsnog een akkoord bereikt met Canal+ over de rechten tot het einde van het seizoen, voor nog niet de helft van het bedrag dat Mediapro zou betalen. "Maar de panieksituatie is er nog steeds", zegt Suvrijn. "Want wat gebeurt er na dit seizoen? De toekomst is ongewis."

Jonathan David viert feest met zijn ploeggenoten - AFP

Voor Lille betekende het tv-debacle bijna het einde. Bijna, want nu is de club dus in handen van weer een ander investeringsfonds, Merlyn Partners. Directeur Luis Campos, die wordt gezien als architect van het succesvolle spelersbeleid, en eigenaar Lopez moesten het veld ruimen. "Ik heb mijn doel bereikt en geloof dat het tijd is voor een nieuwe eigenaar om het over te nemen", sprak Lopez, schijnbaar zonder ironie, bij zijn gedwongen afscheid.

De zaak-Bielsa Houdt het nooit op op? Afgelopen week kwam er voor Lille ook nog een kwestie rond oud-coach Marcelo Bielsa bij. De Argentijnse voorganger van trainer Christophe Galtier werd in 2017, na een reeks matige resultaten, ontslagen wegens 'ernstig wangedrag'. De huidige trainer van Leeds eist nu via een Franse rechter 19 miljoen euro schadevergoeding van Lille.

De nieuwe eigenaar heeft Olivier Létang naar voren geschoven als voorzitter. Létang was eerder succesvol als voorzitter van Rennes en technisch directeur van Paris Saint-Germain. Om de club financieel gezond te maken, zou hij de jeugdopleiding van Lille nieuw leven willen inblazen. In het verleden bracht die spelers voort als Franck Ribéry, Eden Hazard en Benjamin Pavard. Tegenwoordig komt alleen de derde doelman uit de eigen jeugd.

Juiste mix op het veld Maar hoe onrustig het ook was in de bestuurskamers, ondertussen is Lille met een prima elftal wel mooi de trotse koploper van de Ligue 1. "Alle problemen hebben op sportief gebied geen impact gehad", constateert Suvrijn. "Juist dit seizoen heeft de mix van nieuwe en oude spelers goed uitgepakt, mede dankzij trainer Galtier." Vooral verdediger Sven Botman valt natuurlijk op. Het veelbesproken koopje uit Amsterdam (afgelopen zomer voor 8 miljoen euro overgekomen van Ajax) vormt volgens Suvrijn een ijzersterk koppel in het hart van de defensie met veteraan José Fonte. "Het is heel knap van zo'n jonge speler, hij straalt rust uit en is altijd een zekerheidje." Naar verluidt vertrekt Botman na dit seizoen voor 45 miljoen naar - zo wordt gefluisterd - Liverpool. Sven Botman liet woensdag weten zeer uit te zien naar de wedstrijd tegen zijn oude club.

Suvrijn noemt ook nog de 21-jarige Jonathan David, een Canadese aanvaller die afgelopen zomer voor zo'n 30 miljoen overkwam van AA Gent. "Hij had een hele moeilijke aanloopperiode maar begint de laatste weken zijn draai te vinden. Zeker ook in combinatie met Burak Yilmaz." De 35-jarige Turk kampt momenteel echter met een kuitblessure. Geen makkelijke klus Voor de fans van Lille is het te hopen dat de goed draaiende mengelmoes van spelers de financiële ellende een beetje kan doen vergeten. De laatste Franse landstitel dateert alweer van tien jaar geleden en leek, met de hegemonie van PSG, zelfs onbereikbaar. Trainer Galtier liet al doorschemeren dat hij de titel sowieso belangrijker vindt dan de Europa League. "Het wordt voor Ajax geen makkelijke klus", besluit Suvrijn. "Lille is een hechte, stugge ploeg. Maar ik sla Ajax hoger aan, uiteindelijk moet het toch te doen zijn."