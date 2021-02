Verdachte misbruik meisje (5) in Drentse Roden bekent schuld

Een 52-jarige man uit de gemeente Noordenveld die begin februari is opgepakt voor het misbruiken van een jong meisje, heeft een volledige bekentenis afgelegd. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Het misbruik gebeurde afgelopen juni in een steeg in het Drentse Roden. Het 5-jarige meisje was daar aan het spelen met een ander kind toen de man hen aansprak. Vervolgens misbruikte hij haar ter plekke.

Bij de zoektocht naar de man verspreidde de politie camerabeelden in een uitzending van Opsporing Verzocht. Ook werd er een sms-bericht naar 2300 mensen gestuurd die op het tijdstip van het misbruik in de buurt waren.

De tips die daaruit volgden, leidden uiteindelijk tot de aanhouding van de verdachte. Hij blijft de komende negentig dagen in voorarrest, schrijft RTV Drenthe. Het onderzoek naar de zaak loopt nog en het OM heeft nog geen eis uitgesproken.