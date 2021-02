Heroïnehandel, matchfixing; niets raakt 'onaantastbare' Olympiakos-eigenaar Marinakis

Evangelos Marinakis - Getty Images

Hij is scheeps- en mediamagnaat, familievriend van de Griekse premier, de facto burgemeester van Piraeus, werd twee keer beschuldigd van matchfixing én van betrokkenheid bij het verschepen van een gigantische lading heroïne. En kwam er alle keren zonder kleerscheuren vanaf. Het leven van Evangelos Marinakis, eigenaar van Olympiakos, vanavond de tegenstander van PSV in de Europa League, leest als een Griekse misdaadroman. Onaantastbaar "Hij lijkt onaantastbaar", verwoordt Grigoris Tatsis, journalist van publieke omroep ERT, het gevoel van veel Grieken. "Hij heeft een heel lange geschiedenis met de wet. Maar in Griekenland heeft de wet veel gaten, waar machtige mensen van profiteren." En veel machtiger dan Marinakis krijg je ze in Griekenland niet.

Sportief succes Sinds Evangelos Marinakis een meerderheidsbelang in Olympiakos nam, in de zomer van 2010, reeg de Griekse grootmacht de successen aaneen. Naast de acht landstitels en vier nationale bekers overwinterde de club viermaal in Europa, waaronder eenmaal in de Champions League. Marinakis' vader Miltiadis was in 1979 een van de oprichters van Olympiakos.

De 53-jarige multimiljonair is een goede vriend van de familie Mitsotakis, die al twee Griekse premiers leverde: Konstantinos, met wie de vader van Marinakis al goed bevriend was, en Kyriakos Mitsotakis, de huidige minister-president. Tekenend voor de innige band tussen beide families: Marinakis was getuige op het huwelijk van Dora Bakoyannis, de oudere zus van Kyriakos Mitsotakis. Matchfixing (x2) Het hebben van machtige vrienden legt Marinakis geen windeieren. Een kleine drie weken geleden werd hij, net als de andere 27 betrokkenen, vrijgesproken in een grote matchfixingzaak, die bijna zes jaar in beslag had genomen en hem eind 2017 had gedwongen af te treden als voorzitter van Olympiakos.

Alwéér vrijgesproken in een grote matchfixingzaak. In 2011 was Marinakis ook al een voorname verdachte in het Koriopolis-schandaal, dat zich uitstrekte over zeven landen en onder meer leidde tot het opblazen van de bakkerij van een onwillige scheidsrechter. Ook toen luidde het vonnis 'onschuldig'. 2.000 kilo heroïne Maar de aantijgingen van wedstrijdmanipulatie, hoe pittig ook, zijn niet eens het ernstigste waarmee de Olympiakos-eigenaar in verband werd gebracht. Zijn naam dook ook op in de zaak rond Noor One, een olietanker die de grootste lading heroïne in Europa's historie vervoerde.

Quote Er hangt altijd een luchtje om hem heen, maar voor alle beschuldigingen bestaat geen overtuigend bewijs. Grigoris Tatsis, journalist van de Griekse publieke omroep ERT

Minimaal 2.000 kilo heroïne had de Noor One aan boord. Om een beeld te krijgen van de omvang van de lading: de speciale drugshonden van de Griekse politie waren "door het dolle" bij de inval in een warenhuis, waar 500 van de 2.000 kilo gevonden werd. "Er was zo veel heroïne, dat de honden niet wisten waar ze heen moesten", zei het hoofd van de plaatselijke kustwacht daar later over.

Het onderscheppen van de drugs, die uiteindelijk in Nederland en België verkocht hadden moeten worden, had grote gevolgen. In de nasleep werden zeker zeventien betrokkenen omgelegd, in drie continenten. En beschuldigden twee (oud-)premiers van Griekenland elkaar van het hebben van banden met de heroïne, onder wie Marinakis' vriend Mitsotakis. '1.000 kilo verdwenen' De twee Grieken die het meest hadden moeten profiteren van de enorme drugslading, waren goede bekenden van Marinakis. Eén van hen getuigde zelfs dat de Noor One niet 2.000 maar 3.000 kilo heroïne aan boord had gehad; de verdwenen 1.000 kilo was van Marinakis persoonlijk. Om die getuigenis later weer in te trekken.

De ander herhaalde tot driemaal toe dat de "echte eigenaars van de Noor One verborgen worden". Onderzoekers konden dankzij telefoontaps aantonen dat minimaal één ander persoon bekend was met de Noor One en een groot project dat op stapel stond, voordat de olietanker uit Dubai vertrok en koers zette naar Griekenland: Marinakis. Onderzoek stopgezet En zo was er meer dat in de richting van de Olympiakos-eigenaar wees, maar een rechtszaak tegen Marinakis kwam er nooit. Een dag nadat de multimiljonair werd vrijgesproken van matchfixing werd ook het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de heroïnesmokkel stopgezet. "Er hangt altijd een luchtje om hem heen, ja", beaamt journalist Tatsis. "Maar voor alle beschuldigingen bestaat geen overtuigend bewijs." De journalist wijst de wijdverspreide corruptie in Griekenland aan als een van de oorzaken waarom mannen als Marinakis steeds vrijuit gaan. Machtiger dan ooit Hebben alle speculaties over zijn mogelijke betrokkenheid bij de grootste heroïnevangst in Europa's geschiedenis Marinakis dan op enige andere wijze schade berokkend? Niet bepaald. Zijn macht en invloed zijn alleen maar gegroeid.

In 2017 kocht hij twee Griekse kranten en een van de belangrijkste commerciële zenders van het land, Mega Channel. Ook werd zijn overname van Nottingham Forest, gevallen grootmacht in Engeland, gewoon goedgekeurd door de English Football League. De aantijgingen van zijn betrokkenheid bij de drugshandel deed Marinakis af als politiek gemotiveerd. "Leden van de regeringscoalitie hebben me voortdurend aangevallen." De beschuldigingen van matchfixing waren verzinsels van "jaloerse" tegenstanders, die zijn succes met Olympiakos wilden "vernietigen". Marinakis: "Ik heb niets om bang voor te zijn of me zorgen om te maken, want ik heb niets verkeerds gedaan." Welkom in de wondere wereld van Evangelos Marinakis.